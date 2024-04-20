РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок 22. априла, од 9:50 по 11:25 годзин. У керестурскей школи школяром 3. и 4. класи, будзе представена сликовнїца „Наша свадзба” зоз роботну теку.

На роботньох будзе представени обичай рускей свадзби, зоз презентацию облєчива и фотоґрафийох, а школяре годни чуц поровнованя обичайох свадзбох и при других народох.

Промоция ма интерактивни характер, бо ше школяром представи и предмети хтори ше хаснує на рускей свадзби (свадзебни ручнїки, розмариї, млодов венєц…). Дзеци достаню и по прикладнїк кнїжки вєдно зоз роботну теку.

Ютредзень, 23. априла промоция сликовнїци „Наша свадзба” зоз роботну теку будзе у школи у Коцуре од 10:15 по 11 годзин и од 12:45 по 13:30 годзин. Предвидзени два роботнї: за школярох од I по IV класу и од V по VIII класу.

Проєкт водзи одвичательна редакторка часопису за дзеци „Заградка” Ясмина Дюранїн, зоз потримовку Андреї Штефанко задлуженей за облєчиво, а за историйне огяднуце Олени Папуґа.

Сликовнїца „Наша свадзба” 11. и 12. кнїжка у едициї „Заградка”, за хтору материял пририхтала и тексти написала Мая Зазуляк Гарди, а илустрациї Аня Заґоричник.

Новинско-видавательна установа „Руске слово”, з потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, обявела сликовнїцу зоз роботну теку наволану „Наша свадзба”, за дзеци од 4 по 12 роки.