Промоция студиї о иконох Арсения Теодоровича и иконостасох Арсения Марковичa

НОВИ САД – Промоция студиї „Арсениє Теодорович и Арсениє Маркович – двоме уметнїки Новосадянє у Крижевскей епархиї” авторкох Милени Врбашки и мр Драґойли Живанов, будзе у Културней станїци Едьшеґ (Антона Чехова 4), на штварток 25. януара, на 19 годзин.

На промоциї буду бешедовац: рецензентка Александра Кучекович, координаторка проєкта Єлена Перкович, предсидателька Новинарскей асоцияциї Руснацох НАР Ирина Гарди Ковачевич и авторки Милена Врбашки и мр Драґойла Живанов.

Студия резултат тророчного виглєдованя проєктного тима Новинарскей асоцияциї Руснацох на терену Крижевскей епархиї у Републики Горватскей. Виглєдованє почало з намиру документованя же автор портрета крижевского владики Константина Станича (1757–1830) А. Теодорович, а закончело ше так же у месце Стойдраґа при Самобору найдзени иконостас хтори А. Теодорович виробел вєдно зоз А. Марковичом.

Промоцию студиї провадзи вистава фотоґрафийох иконох хтори на иконостасох у грекокатолїцких церквох у Руским Керестуре, Коцуре и Стойдраґи.

Проєкт потримали Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Завод за културу войводянских Руснацох.