Промоция НВУ „Руске слово“ и Заводу за културу войводянских Руснацох у Вуковаре

ВУКОВАР – На пияток, 19. септембра на 17 годзин у Городскей библиотеки Вуковар, оддзелєнє за младих „Спаялица“, (Площа Републики Горватскей 1) Новинско-видавательна установа „Руске слово“ и Завод за културу войводянских Руснацох представя свою дїялносц и виданя.

Стретнуце орґанизує Союз Русинох Републики Горватскей, спред НВУ „Руске слово“ Вероника Вуячич представи Информативну аґенцию „Рутепрес“, Ясмина Дюранїн кнїжки за дзеци, Блажена Хома Цветкович „Мацерову руску кухарку“, док директор Борис Варґа представи дїялносц установи.

Завод за културу войводянских Руснацох представи директор Сашо Сабадош и авторка виданьох Миряна Дєкич.