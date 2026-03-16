Промоция зборнїка „Меншински язики у Войводини” на стреду у Платонеуму

НОВИ САД – Зборнїк роботох Меншински язики у Войводини: язична образовна политика, идеолоґия и пракса (Академска књига, 2024) редакторки др Мариї Мандич будзе представени на стреду, 18. марца у Одзелєню САНУ у Новим Садзе.

На промоциї зборнїка наукових роботох бешедовац буду: академик Тибор Варади, редакторка зборнїка др Марија Мандич, проф. др Катинка Беретка и проф. др Михайло Фейса.

Промоцию орґанизує Сербска академия наукох и уметносцох, Одзелєнє САНУ у Новим Садзе, а отримованє промоциї помогол Покраїнски секретарият за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц

Промоция почнє на 18 годзин у Шветочней сали Платонеума (Улїца Николи Пашича 6).