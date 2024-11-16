Промоция нових кнїжкох у Школи „Петро Кузмяк” (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – XXXI Културна манифестация „Костельникова єшень” почала вчера пред поладньом зоз промоцию найновиших виданьох НВУ „Руске слово” наймладшим школяром Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”.

У двох окремних стретнуцох наймладшим основношколцом представени найновши дзецински кнїжки нашей Установи а то сликовнїци „Здравканє то красне воспитанє” Ирини Гарди Ковачевич, „Карпатски шаркань” Олени Планчак Сакач, „Єдначини през бависко” Оксани Мудри Недич, „Числа” Наташи Еделински Миколка и скорейшу „Наша свадзба” авторки Маї Зазуляк Гарди.

О кнїжкох зоз школярами бешедовали авторка Гарди Ковачевичова, котрей ше у тим року означує и 80-рочнїца живота, редакторка виданьох Ясмина Дюранїн як и модератор Микола Шанта. У другей ґрупи сликовнїца „Наша свадзба” презентована и прейґ видео-знїмку зоз роботнї пошвеценей тому виданю котра скорей реализована у тей школи.

На окремней програми школяром седмей и осмей класи основней школи як и ґимназиялцом руских оддзелєньох штеднєй школи представени найновши историоґрафски виданя „Руского слова”, а то „Костельник и други теми” Миколи М. Цапа, „Там коло Дунаю, там над Днїпром”, дописованє Михaйла Ковача и Олекси Мишанича та „Єден вояк, два рабства, три униформи” Янка Рамача.

О кнїжкох бешедовали автор Микола М. Цап, а о других двох донєдавна одвичательни редактор видавательней дїялносци Микола Шанта.