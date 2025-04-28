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Отримани протест стредньошколцох у Новим Садзе

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 19 Опатрене

НОВИ САД – Протест стредньошколцох „Онлайн нє ришенє” отримани всоботу, 26. априла на крижней драги при Футожским пияцу.

Блокада крижней драги Футожскей улїци и Булевара ошлєбодзеня, як и Єврейскей улїци почала на 11:52 зоз шеснац минутову цихосцу и тирвала 12 годзини. На протесту участвовали стредньошколци зоз велїх местох зоз Сербиї, хтори пришли пешо до Нового Саду и їх наставнїки и професоре, студенти и велї гражданє.

Програму отворел стредньошколски ди-джей, а вец наступел стредньошколски хор. Ушлїдзели бешеди просвитних роботнїкох, вони порихтали и перформанс зоз виписанима порученями цо краши будуцого студента: мудросц, солидарносц, нєсебичносц, велькодушносц, витирвалосц, храбросц, толерантносц, емпатичносц, фокусованосц… Потим бешедовали и школяре зоз Беоґраду, Вербасу… Порученя були же потримую студентох и же сцу здогаднуц на тото же би ше виполнєли вимоги студентох. На малей бини наступели и ґрупа „Исказ” и бенд „Ритам нереда”.

Протест закончени на 23:52 зоз 16 минутову цихосцу за настрадалих на Желєзнїцкей станїци.

Стредньошколци зоз велїх местох Сербиї сцигли пешо пияток вечар до Нового Саду, и дочекани су при Футожским пияцу. Потим шицки вєдно пошли ґу гайзибанскей станїци дзе положели квеце на месце дзе настрадали 16 особи кед спадло надкрице Желєзнїцкей станїци.

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