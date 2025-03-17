На протесту „15. за 15” у Беоґрадзе, инцидент пред концом

БЕОҐРАД – Вецей стотки тисячи студентох и гражданох ше всоботу зишли у Беоґрадзе на протесту „15. за 15”, на хтори поволали студенти у блокади.

Протест бул заказани 15. марца на 16 годзин опрез Народней скупштини, а почал вельо скорей. Студенти, хтори сцигли пияток вечар, пешо лєбо на бициґлох зоз шицких местох зоз Сербиї, уж коло поладня вєдно зоз студентами своїх факултетох орґанизовано рушели спрам центру города. На беоґрадских улїцох студентох дочековали и поздравяли гражданє Беоґраду и шицки людзе цо пришли до Беоґраду зоз цалей Сербиї потримац студентох у блокади.

Централна бина була планована опрез Народней скупштини, алє премесцена є на Площу Славия и там на 16 годзин почала програма на хторей бешедовали студенти, наступел и Блокадни хор.

На полней централней беоґрадскей площи, док людзе стали мирно и цихо указуюци 15 минутову чесц настрадалим у новосадским нєщесцу кед спадла надстрешнїца на Желєзнїцкей станїци, после 19 годзин зачуло ше моцне звучне вдеренє, хторе порушало сцеканє присутних на сходу. Источашнє случело ше вецей менши инциденти, кед опрез Народней скупштини руцани рижни предмети и пиротехнїчни средства.

Студенти редаре пробовали застановиц инциденти, алє пошвидко зняли редарски брушлїки и гварели же тото вецей нє часц протесту хтори вони зволали и склонєли ше на свойо факултети. Плановане було же сход закончи на 21 годзин.

Предсидатель Републики Сербиї, после 22 годзин на РТС гварел же того дня було вельо насилства, же вецей як сто трактори знїщени, споминаюци же пияток вноци попребивани ґуми и порозбивани скла на тих тракторох, хтори були паркирани коло Скупштини же би ше затримало масу и защицело животи людзох у Пионирским парку.

У Пионирским парку днями кампує ґрупа людзох хтори ше наволали „Студенти 2.0” и вони вимагаю од власци най ше факултети одблокира же би ше могли предлужиц учиц.

Министерство нукашнїх дїлох (МУП) сообщело же на всоботовим протесту нє хасновани звучни топ, и же МУП нїґда нє хасновал, анї нє хаснує средства хтори нє предвидзени по закону. У сообщеню пише и же полицайци, и гоч ше нападало на нїх, нє виняли анї полицийну палїчку, а нє же би похасновали даєдно нєзаконїте средство.

До тераз студенти беоґрадского факултета 1. фебруара пешо и на бициґлох пришли до Нового Саду на протест, пешо шицки студенти у блокади зоз цалей Сербиї ишли и до Краґуєвцу 15. фебруара на Стритениє, а пешачело ше и до Нишу на „Студентски едикт” 1. марца.

Од 1. новембра кед ше случело нєщесце у Новим Садзе, кажди дзень ше на 11:52 блокира крижни драги у велїх городох на 15 минути. Протести вше частейши и у менших местох.

Студенти до тераз два раз поволали на подполну обуставу роботи, а одволали ше велї здруженя, даєдни медиї, кнїжкарнї, предавальнї, музичаре, ґлумци, просвитни роботнїки, адвокати…

Власц гвари же шицки вимоги студентох сполнєни, алє студенти и професоре тото неґираю.

Владаюца векшина у Скупштини Сербиї усвоєла Закон о високим образованю и предсидателька Ана Брнабич гварела же сполнєна и штварта вимога и же ше наздава же ше враци наставу у школох. Початок схадзки означени зоз зраженьом опозицийних посланїкох и владаюцей векшини.