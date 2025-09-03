Протест отримали и стредньошколци у Вербаше

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше пондзелок, вечар, 1. септембра отримани сход котри орґанизовали матуранти вербаскей Ґимназиї „Жарко Зренянин” з нагоди наполньованя 10 мешацох як спадла стреха на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

Сход провадзели транспаренти з написами „Школяре нє цихо”, „Вербас, гордосц, чесц – ту пада власц”, державни застави, як и транспарент на котрим було виписане „10, 16”.

Вельке число гражданох ше позберало у центру городу же би потримали школярох, а з тей нагоди отримана и пригодна бешеда о нєщесцу котре порушало тоти сходи и протести, як и о актуалней ситуациї у образованю и держави.

Попри стредньошколцох, бешедовал и студент Митар Купусович котри участвує у студентских протестох о хвильковей ситуациї на Филозофским факултету у Новим Саду.

Вєдно ше оглядли и на професорох и шицких котри потримую студентски блокади, та пар слова гварела и професорка историї Лїляна Ковачевич, як и вербаска ґимназиялка Милена Маркович и писатель Мирослав Ковач.

По законченей бешеди, присутни положели квеце и запалєли швички за тих котри настрадали у нєщесцу у Новим Садзе, а отримани и 16 минути цихосци за жертви.

На концу ше шицки присутни позберали до протестней колони и мирно прешейтали по вербаских улїчкох.