Отримани протест „Востани Сербиє”

НОВИ САД – Протест „Востани Сербиє”, отримани вчера 1. юния у вецей як 30 городох и општинох у Сербиї, а з нагоди означованя 7 мешаци як спадло надкрице на Желєзнїцкей станїци Нови Сад, кед смертельно настрадали 16 особи.

На протест поволали студенти у блокади, а медзи першима ше одволали Збори гражданох, а вимагало ше розписованє парламентарних виберанкох.

У Новим Садзе студенти пешо и на бициґлох рушели зоз кампусу коло 17:30 годзин и по Булевару цара Лазара пришли на крижну драгу при Футоґским пияцу, дзе их дочекали Звори гражданох. На малей бини отримана кратка трибина, озвали ше студенти, представнїки Зборох гражданох, просвитни роботнїки, наступел и Блокадни хор.

Потим ше по Булевару ошлєбодзеня рушело на гайзибанску станїцу, дзе велї гражданє при месце нєщесца, хторе ше случело 1. новембра, пред точно седем мешаци, давали чесц настрадалим. Студенти положели венєц квеца и отримали порихтану бешеду яка отримана и у шицки местох у хторих нєшка орґанизовани протест.

Зоз шеснацминутову цихосцу протест у Новим Садзе закончени.