Протест за достоїнство професиї

Шицки штири репрезентативни синдикати у просвити, после нєуспишних вецеймешачних розгваркох зоз компетентнима у Влади Сербиї, вовторок, 26. септембра, отримали протест опрез Скупштини Сербиї. Репрезентативни синдикати у просвити формуловали три ясни вимоги, хтори уж були на столє Влади Сербиї, алє их компетентни иґноровали и одбили.

Синдикати вимагаю же би плаци просвитних роботнїкох були на уровню републичного просеку, же би ше звекшало додаток за класного старшину на 10 одсто, а треца вимога же би ше зменшало обсяжну администрацию хтору водза наставнїки. Тоти три вимоги оправдани и їх сполньованє у общим интересу школярох и наставнїкох, визначую синдикалци.

Тоти три вимоги вовторок придати компетентним у Влади Сербиї з цильом же би ше виборели за квалитетнєйше образованє у Сербиї. Просвитаре першенствено вимагаю же би ше им врацело достоїнство професиї и злєпшалo їх статус у дружтве хтори завиши и од професийного угляду и од материялних условийох.

Плаци наших просвитних роботнїкох найнїзши у цалим реґиону и у цалей Европи. У реґиону плаци просвитних роботнїкох понад републичнoго просеку. Початнїцка плаца професора у Сербиї виноши 76.000 динари, а републични просек плацох 86.000. У просвити осемдзешат одсто заняти закончели факултет и мастер студиї.

Просвитни роботнїки тераз затрепани зоз преобсяжну администрацию котру ше водзи за каждого школяра, а у обовязки су тото робиц перше у електронским дньовнїку, а потим исте тото и на паперу.

Як визначели синдикалци дзвиганє додатку за класне старшинство би у велькей мири злєпшало ситуацию у образованю, бо ключни чловек у образованю то класни старшина. Вон и професор, и психолоґ, и социялни роботнїк, вон у контакту зоз школярами и родичами. Вон би требал перши обачиц проблем и реаґовац.

Стан у просвити алармантни и вецей нє мож чекац, визначели просвитни роботнїки. Вони тиж преволали Владу Сербиї и Министерство просвити же прилапює и приноши правилнїки и уредби без консултацийох зоз синдикатами. Просвитни роботнїки визначую же ше боря за достоїнство и пристойни живот, свойо ввимоги придали компетентним и одвит чекаю по 9. октобер. Кед же їх вимоги нє буду прилапени, вец ступя до штрайку.

Министерка просвити Славица Дюкич Деянович одвитовала просвитним роботнїком же дуркаю на отворени дзвери, же плаци дзвигнути за 5,5 одсто од септембра, а же од януара идуцого року будзе ище єдно звекшанє од 10 одсто.

Чи просвитни роботнїки прилапя таки одвит, укаже час. Дзевяти октобер барз блїзко, а проблеми у просвити, пре збуваня на Косове, остали дакус у циню.

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