Предлужени протести и блокади у Вербаше

ВЕРБАС – Числени жителє Вербасу и других населєних местох вербаскей општини и далєй потримую студентох у блокади.

Штварток вечар, 20. марца, на 18 годзин на Площи Николи Пашича зишло ше вельке число жительох Вербасу и околних местох на сходу котри зволал Глас студентох Вербасу як потримовку студентом у блокади под паролу „Ајмо цурице, ајмо дечаци, студенти, ћаци…”. Сход провадзени зоз пригоднима шпиванками, а числени присутни на главней городскей площи повиписовали зоз червену фарбу слоґани котри провадза тоти протести. Шицки присутни прешейтали по уж добре познатей рути по Вербаше зоз запалєнима шветлами на телефонох и обраценима ґу нєбу, а цали сход прешол мирно.

Пияток, 21. марца на 11:52 годзин, як и каждого пиятку, числени гражданє ше тиж позберали на главней городскей площи, дзе зоз 16-минутову цихосцу дали чесц тим цо настрадали у нєщесцу у Новим Садзе и дали потримовку студентом у блокади. Понеже того дня битку за живот страцел и леґинь зоз Змаєва Вукашин Црнчевич котри покалїчени кед спадла надстрешнїца на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе, даванє чесци, од того дня предлужене зоз 15 на 16 минути. У тим периоду транспорт бул застановени у центру Вербаса, а и тот сход прешол мирно.

Истого дня, 21. марца, пополадню ґрупа гражданох ше зишла при Лидлу у Вербаше, дзе формована колона котра на 17:30 годзин рушела спрам кулскей драги. У исти час рушела и ґрупа гражданох зоз Кули вєдно зоз ґрупу з Руского Керестура, а шицки вєдно ше стретли на пол драги и приступели блокади драги помедзи Вербаса и Кули. Гоч заказани сход ношел назву „Зоз галайком процив звучного дзела”, орґанизаторе сходу Глас студентох Вербасу поволал шицких же би були у цихосци и з почитованьом дали чесц Вукашинови, 16. жертви нєщесца у Новим Садзе. Сход и протестне шейтанє прешли мирно, провадзени зоз цихосцу и запалєнима шветлами на телефонох.