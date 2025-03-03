Протести и далєй у вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – Потримовку студентом у блокади и далєй даваю числени жителє Вербасу и Коцура, як и жителє цалей вербаскей општини.

У Вербаше прешлого тижня було орґанизоване протестне шейтанє и блокада под паролу „Просвита ше придружує студентом, потримайме блокаду”. Протестна колона рушела опрез вербаскей Ґимназиї през Улїцу Маршала Тита по крижну драгу улїцох Октоберска и Феєш Клари на виходу з Вербасу, дзе на 11:52 годзин дата 15-минутова чесц настрадалим у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци. Потим наступела блокада транспорту котра тирвала по 14 годзин. Протест и блокада прешли без инцидентох.

Пияток на 11:52 годзин ґрупа валалчанох ше зишла на Площи Николи Пашича у центру Вербаса и дали 15-минутову чесц настрадалим у нєщесцу у Новим Садзе, а у тот час вишли опрез шпиталю и заняти Общого шпиталю Вербас и отримали 15-минутову цихосц.

Внєдзелю отримани заєднїцки протест у Савиним Селу, котри потримали и жителє Коцура, Вербасу, як и других местох вербаскей општини. З тей нагоди присутни зберали и помоц за студентох у блокади, а после пригодней бешеди и даваня чесци з цихосцу настрадалим, рушело протестне шейтанє по валалских улїчкох. Шейтанє було провадзене з численима транспарентами з написами „Корупция забива”, „Дланї вам кирвави” и друге, а протест прешол мирно.