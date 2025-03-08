Протести предлужени и у Коцуре

КОЦУР – Потримовку студентом у блокади дали числени жителє Коцура и того пиятку, 7. марца.

На 11:52 годзин ґрупа валалчанох ше зишла на площи у центру Коцура опрез Основней школи „Братство єдинство” и дали петнацминутову чесц настрадалим у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

У цихосци у тим периоду бул застановени и транспорт на главней крижней драги у напрямох зоз Вербасу и Савиного Села.

Як и предходни, и тот протест бул провадзени з численима транспарентами з написами.

Даванє почесци и протест прешли мирно.