Протестни шейтаня студентох

НОВИ САД – Опрез Ректорату Универзитета у Новим Садзе, вчера, 21. фебруара Нєформална мрежа професорох „Шлєбодни универзитет”, додзелєла припознаня студентом у блокадох на факултетох и младим з Нового Саду.

Припознаня студентом додзелєни пре їх храбросц и упартосц у борби за праведнєйше дружтво, гварене у наяви збуваня. На сходзе ище гварене же Нєформална мрежа професорох жада подзековац студентом на чесносци, храбросци и прето же шицких пребудзели.

Представнїком студентох своїх факултетох подзелєни скулптури билих голубицох, цо и символ города Нового Сада.

Потим отримана 15-минутова цихосц и предлужене зоз студентским протестним шейтаньом наволаним „Сваки петак – изузетак”.

Студенти рушели по Булевару цара Лазара, по Стражиловскей, Жарка Зренянина и по Булевару Михайла Пупина по Сербски народни театер, дзе их дочекали заняти зоз новосадских театрох.

Потим ше студенти по Єврейскей улїци и по Булевару ошлєбодзеня и Булевару цара Лазара врацели до кампусу.