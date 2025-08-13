Протести у Вербаше и Бачкей Паланки

ВЕРБАС – Вчера, 12. авґуста у Вербаше на протесту „Вербас наш город” пришло до инцидентох кед ше зражели гражданє и прихильнїки СНС.

На протесту, хтори почал мирно на 20 годзин опрез просторийох Сербскей напредней странки на Площи Николи Пашича у Вербаше, пришло до здраженя. Полиция стала медзи двома зраженима ґрупами, як пренєсли медиї, алє зазначени озбильни инциденти кед на гражданох руцани рижни предмети як цо флашки зоз змарзнуту воду, каменє, а хаснована и пиротехнїка. Було и покалїчених, хтори ше явели до швидкей помоци. Ситуация ше змирела после 23 годзин.

Подобни зраженя медзи прихильнїками и членами Сербскей напредней странки и гражданами були и у Бачкей Паланки,