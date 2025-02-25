Вельке протестне шейтанє у Коцурe

КОЦУР – Потримовку студентом у блокади зоз вельким протетстним шейтаньом дали числени жителє Коцура и тей нєдзелї вечара, 23. фебруара.

На 17:30 годзин ґрупа валалчанох и жительох околних местох вербаскей општини, як и зоз Вербасу, зишли ше на площи у центру Коцура опрез Основней школи „Братство єдинство”.

Ту зберана помоц потребна студентом у блокади, а потим пар слова гварели и студенти зоз Коцура, як и студент докторских студийох зоз Филозофского факултету у Новим Саду Александра Лендєр Деянович. Вони зоз своїма мотивуюцима словами, медзи иншим, потримали шицких студентох у блокади и їх вимоги.

Пречитани и шицки мена настрадалих у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе, а потим им зоз 15-минутову цихосцу шицки присутни дали почесц, обрацаюци запалєни шветла на своїх телефонох ґу нєбу.

После отриманих бешедох, колона числених гражданох рушела ґу главней крижней драги, предводзени зоз польопривреднїками на тракторох. Предлужели по шейрац по улїцох, по Маршала Тита, потим през Дюри Билнї, скруцели направо до Иви Лоли Рибара и Ошлєбодзеня, и закончели протетстне шейтанє на месце дзе и почали.

И тот протест бул провадзени з численима транспарентами з написами „Вєдно зме моцнєйши”, „Коцур зоз студентами и просвитарами”, „Єст надїї, потримайме младих”, „Корупция забива”, „Дланї вам кирвави” и друге, а протестну колону водзели гражданє тримаюви надпис „Студенти закон”.

Протестне шейтанє прешло мирно, без инцидентох.