Протестне шейтанє у Коцуре

КОЦУР – Потримовку студентом у блокади дали числени жителє Коцура всоботу, 8. фебруара.

На 15 годзин ґрупа валалчанох ше зишла на площи у центру Коцура опрез Основней школи „Братство єдинство” дзе позберали донациї помоци котра потребна студентом и котра им будзе прешлїдзена.

Оталь рушели до мирного протестного шейтаня по будинок Месней заєднїци Коцур дзе дали 15-минутову чесц настрадалим у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

И тот протест провадзени з численима транспарентами. На концу сходу, пречитани мена шицких котри у спомнутим нєщесцу настрадали.