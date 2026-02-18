Протестне шейтанє у Новим Садзе

НОВИ САД – У Новим Садзе, вчера, 17. фебруара отримани протест студентох и гражданох, пре инциденти хтори ше случели пондзелок опрез Сербского народного театра.

Вчерайши сход гражданох почал опрез Сербского народного театра (СНТ), потим гражданє шейтали по Єврейскей улїци и Булевару ошлєбодзеня по полицийну станїцу на Булевару краля Петра I. Опрез полицийней станїци отримани бешеди и наявени сходи од ютре у Кампусу Универзитета у Новим Садзе.

Пондзелок ше студенти и гражданє коло 17 годзин зишли у Кампусу Универзитета у Новим Садзе и рушели до протестного шейтаня ґу будинку Покраїнскей влади. Шейтанє наявене прето же як обявене предсидатель Сербиї будзе бешеднїк на шветочносци з нагоди преслави два вики Матици сербскей. Його приход одказани, алє студенти и гражданє предлужели шейтанє по СНТ. Ґрупа хлопох нападла студентох хтори були опрез СНТ медзи два полицийни кордони. Медиї преноша же штверо студенти покалїчени.

Висше явне тужительство у Новим Садзе обвисцело явносц же случованя опрез СНТ правно квалификовани як виновне дїло Насилнїцке справованє на спортским случованю лєбо на явним сходу, и же наложене полициї же би ше идентификовали шицки особи хтори участвовали у насилстве же би ше превжали шицки зоз законом предписани мири пре процесуованє одвичательних.

Городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин осудзел инциденти, и наглашел же демонстранти мали намиру завадзац на преслави єдного з найважнєйших националних ювилейох.