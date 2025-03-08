Протестне шeйтанє у Вербаше под паролу „Будзенє вчасней яри”

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше пияток, 7. марца, на 18 годзин позберало ше вельке число гражданох на сходу котри зволал Глас студентох Вербас як потримовку студентом у блокади, як и вербаским ґимназиялцом.

Того тижня главна парола була „Будзенє ”, як и добре познати слоґан „Пумпуй”.

Мирне протестне шейтанє рушело зоз главней городскей площи, по кус иншакей драги як на предходних протестних шейтаньох. Гражданє шейтали по улїчкох Маршала Тита и Ґустава Крклеца, потим по Улїчку Данила Бойовича, и од тей улїчки по Иве Лоле Рибара, дзе ознова протестна колона скруцела на Маршала Тита.

Протестне шейтанє було провадзене зоз державнима заставами, численима транспарентами, а шицко прешло мирно.

Истого дня, на 11:52 годзин, як и каждого пиятку, числени гражданє ше тиж позберали на главней городскей площи, дзе зоз петнацминутову цихосцу дали почесц настрадалим у нєщесцу у Новим Садзе и дали потримовку студентом у блокади. У тим периоду транспорт бул застановени у центру Вербаса, а и тот сход прешол мирно.