Наявени протестни сход и того тижня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Pияток бул отримани сход як потримовка студентским протестом з котрима ше вимага же би одвичательни за нєщесце на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе одвитовали пред законом.

Часц занятих зоз керестурскей школи, школяре, бувши школяре, родичи, та и гражданє валалу ше зишли пред школу и прешейтали ше по центар дзе уж символично застановели транспорт на 15 минути за 15 погинути на Желєзнїцкей станїци.

Протесту ше придружели и велї преходнїки, як и дзепоєдни вожаче котри наишли на застановени транспорт. Сход обезпечовала полиция, а шицко прешло без инцидентох.

Орґанизаторе сходу, на инстаґрам профилу @rkrstur.mladi наявели нови сход того тижня, алє у вечаршим термину, а о детальох буду благочасово информовац явносц.