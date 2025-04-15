Протестни сход у Коцуре

КОЦУР – Потримовку студентом у блокади дали числени жителє Коцура и тей соботи, 12. априла.

На 11:30 годзин ґрупа валалчанох ше зишла у центру Коцура же би, як визначене, потримали просвитарох, осудзели репресию, позберали донациї за вербаских ґимназиялцох котри од 7. априла у блокади школи, а школяре и часц професорох и надалєй пребуваю у школских просторийох.

Попри тим, зоз 16-минутову цихосцу у самим центру валала присутни указали почесц тим цо настрадали у нєщесцу на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе. За тот час застановени бул и транспорт на главней драги у напряме Вербасу и Савиного Села.

После того отримани и перши Збор гражданох дзе бешедоване о актуалней ситуациї, як и проблемох з котрима ше стретаю жителє Коцура. Шицки присутни потримали инициятиву же би ше предлужело з отримованьом зборох и у наиходзацим периоду.

После бешеди, шицки присутни запровадзели протестне шейтанє по валалских улїчкох, на чолє зоз державну заставу и заставу рускей националней меншини.