Кед пукнє косц, то значи же єй еластичносц (?!) нє витримала силу хтора ю прицискала. Нє болї такой, алє кед ше ,,охладзи” – преходза пупенци?

Прешлого тижня пукали косци студентом. Ламала их полиция, хтора мала пендреки. Студенти нє мали нїч. Мали лєм кридла, а их нє мож зламац. Мали и глас, та гварели власцом: ,,Циґанїце, краднєце и понїжуєце народ и нє сцеме вас, а тот глас нє мож заврец”.

На дзверох єдного факултету, праве на тим месце на хторим наставаю гевти сцени кед радосни млади чловек дожиє абсолутне щесце, тримаюци дипломску роботу у рукох, гевти найпишнєйши фотоґрафиї у живоце академского граждана, праве на таких єдних дзверох декан плакал. У нїм ше ище нє охладзела анї єдна думка о велїх загарештованих студентох и професорох универзитета, алє болєло, бо пукал кажди нерв здравого розуму.

На єдни дзвери уходза до гарешту студенти, а на други виходза штирме хтори цалу видлїцу єдней дзивки вирвали до бока. Нїби пре нїх спадла Влада, алє спадла и амнестия и дате слово. У тей хвильки уж вецей анї нє знам кельо студенти и гражданє дочасово заварти пре потупйованє явного шора и мира, а нула, нїхто, абсолутно анї єдна особа нє у гарешту пре шмерц 16 особох на швижо реконструованей гайзибанскей станїци. Пред очми ,,пукаю” слики: пада на глави 300 тони бетону. Кельо ту косци поламане?

И прето кед ци дахто блокира живот, знанє и державу, мушиш блокирац и ти. Пукло!

И єдного Руснака, унука славного Миколи, приведла полиция. На знїмку видно як посила поцилунок и нашмеяни маха кед го водза до гарешту.

Е тото. То кридла, и вони рошню од шмелосци, чесци, образованя, а нашо студенти шицко тото маю. Єден з найлєпших студентох Катедри за руски язик, Владимир Ґарянски, написал: ,,Хто длуго стої на єдним месце, траци довириє до своїх кридлох.”

Мили и почитовани студенти, ваш крочай – наш шлїд, ваш рух – наш знак, вашо сценя – наш ратунок.

У шветлє нїґда цмєйшого уписованя нових бруцошох – нє дам же би таке красне слово професор, и ище красше студент було иншак хасноване и похопене, окрем як слово шлєбоди роздумованя. Нєшка, як озда нїґда пред тим, так гордо звучи студент!

Становсика у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.