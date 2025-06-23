Радио програма по руски од нєшка по лєтней програмскей шеми

НОВИ САД – Радио програма по руски РТВ ше одпондзелку, 23. юния почнє емитовац зоз лєтну програмску шему.

На УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, кажди дзень од 6 по 8 годзин будзе ше емитовац раншу програму, а од пондзелку до пиятку буду емитовани прилоги на рижни теми и стаємни рубрики, як и информативни емисиї.

Висти на 6:30 годзин, а ширшу информативну емисию Ранши дньовнїк на 7:30 годзин. Вшелїяк, музики ше пошвеци векша часц програми же би слухачом лєтни рана починали весело и розбавено.

Пополадньова часц програми на руским язику почина точно на поладнє зоз вистами, потим до 12:30 годно слухац музику, а од 12:30 до 14 годзин, место тематских емисийох, од пондзелку до пиятку буду емитовани емисиї Влєце пополадню у котрей буду рижни змисти: пондзелок ше пошвеци спорту и збуваньом по наших местох, вовторок будзе бешеди о польопривреди и животу на валалє, стреду буду заступени змисти зоз култури, штварток ше будзе обрабяц теми за дзеци и младих, а пияток, окрем же ше наяви збуваня котри би слухачом могли буц интересантни, огляднє ше и на теми котри вязани за фамелию, старших…

През викенд ранша програма почнє зоз вистами на 6 годзин. Соботу после вистох и музики будзе ше емитовац емисиї Нєбо над Керестуром на 6:30 г, а од 7 годзин емисию Давно, давно то було. Нєдзелю после вистох и музики, на 6:30г годно слухац репризно Емисию за дзеци, а од 7 годзин, Емисию за валал.

Соботова пополадньова програма нє пременєна у одношеню на жимску шему: после поладньових вистох, емитує ше музичну емисию Шпиваночки мойо, од 12:30 термин резервовани за Емисию за дзеци, а од 13 до 14 годзин Соботово стретнуца. Информативна емисия Радио новини на 14 годзин.

И нєдзельова пополадньова програма без вименкох: висти на 12 годзин, потим шлїдзи емисия З народней студзенки, а од 12:30 термин резервовани за Културну панораму. Од 13:30 до 14 годзин емисия Вирую. Пополадньови блок ше закончи з централну информативну емисию Радио новини на 14 годзин.

Програму на руским язику два раз тижньово ше емитує у ноцних терминох и то стреду и внєдзелю. Стреду од 21:30 будзе реприза Емисия за валал, од 22:30 у емисиї Музични тал годно слухац музични нумери з богатей архиви РНС. Од 23:00 годно послухац емисию Соботово стретнуца. Од пол ноци до двох рано на програми руска нарона музика, а од двох до пейцох у Ноцним мозаику буду емитовани радио драми и знїмки з наших музичних манифестацийох. Од 5:00 до 6:00 годзин буду емитовани забавни шпиванки, а потим на 6:00 г почнє порядна ранша програма.

Нєдзелю ноцна програма почнє на 22:30 з репризу емисиї Вирую, а на 23 годзин до 23:30 будзе реприза емисиї Културня панорама. Од 24:00 до 2 рано руски нарони шпиванки, а од 2:00 до 5:00г у Ноцним мозаику буду емитовани радио драми и знїмки з наших музичних манифестацийох и фестивалох. Од пейцох до шейсцох забавна музика, а потим од 6:00 г почнє порядна ранша програма.

И того лєта ше буду провадзиц шицки значни збуваня, фестивали, манифестациї, буду зняти и одложено емитовани же би слухаче були информовани о шицких актуалносцох як у нашей заєднїци так и о шицким цо коло нас.

Слухайце нас кажди дзень на ултра кратких габох 92, 100 и 107, 1 меґагерци.