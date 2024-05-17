Радио телевизия Войводини, нови виволаня

У 2024. року ше означи 75 роки Радио Нового Саду. Наш родзени дзень означиме зоз пригоднима змистами. Окрем информативней програми, вистох, Радио новинох, дньовнїку, слухаче Радия можу слухац рижнородни емисиї за шицки смаки. Даєдни ше емитую од початку нашого радия, 29. новембра 1949. року

Нови 2024. рок Радио дифузна установа Радио телевизия Войводини дочекала зоз людством и технїку Телевизиї у новим будинку на Мишелуку у Петроварадину. Зоз новим ґенералним директором РТВ Ґораном Караджичом, у фокусу ришованє нагромадзених проблемох, окреме финансийних и кадрових. Його ключне слово: пременки.

Заняти у РТВ длуго нєзадовольни зоз своїм статусом, позитивни пременки жадаю видзиц такой. Обецунки було превельо. Заняти у редакцийох националних заєднїцох як радия и телевизиї, та и Програми на руским язику тиж обчекую обдуману кадрову и финансийну политику. Тоти редакциї, пре законски огранїченя, роками нє могли порядно примац нови кадри, а плаци занятих у нїх були вше слабши як у других секторох. Остатнї роки и редакцийни буджети рубани, аж и на поли. Одвичательни редакторе програмох националних заєднїцох и радия и телевизиї у априлу иницировали схадзку зоз директором, дзе акцентовани шицки проблеми. Завжате становиско же нєобходне затримац постояци и прияц нови кадри и робиц квалитетну програму. Но, як гварел директор, РТВ ма вельки финасийни почежкосци, длуства, звишок занятих, та нєт вельо места за обецунки, алє прилапел предклад же би з тим могло упознац и национални совити меншинских заєднїцох, як и Координацию Националних совитох и компетентни министерства. У априлу пред РТВ хижу бул орґанизовани и штрайк зоз синдикатами на чолє. По штрайку, у РТВ предложени перша часц систематизациї и социялна програма. Резултати тих поцагох ше очекує.

У цалей РТВ число занятих звекшане на вецей як 1.400 особи. Но, число стаємно занятих у редакцийох националних заєднїцох, зменшоване. Так у 2024. року на програми на руским язику, хтора часово иста як и роками пред тим, оставаю лєм дзевец стаємно заняти и седем дочасово. Новинаре у ґрупи слабо плацених професийох. Векшина хвильково нє зарабя просекову плацу у держави. Шицки заняти у рускей редакциї радия маю високу фахову приготовку. Шицки подїї значни за нашу руску заєднїцу ше провадзи и емитує. Програма по руски емитує ше кажди дзень, цали рок: раншу двогодзинову програму од 6до 8 годзин, а пополадньову од поладня по 14 годзин и 15 минути. Ноцну програму ше рихта два раз у тижню: стреду од 21.30 и внєдзелю од 22.30, обидва днї по 6 годзин рано. На рочним уровню то 2.196 годзини радио-програми на руским язику у двацец єдней емисиї.

Програму радия по руски збогацую и емисиї нєзависней продукциї. Емисию „Живот з другого угла”, успишно робела Соня Виславски Алексич. Емисию за младих „Алт шоу” у 2023. року шмело превжали школяре Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. З ню ше уча тайни медийней писменосци. До емисиї „З наших местох” явяю ше вонкашнї сотруднїки: Венямина Бульчика зоз Шиду хтори за наш радио робел пол вика, одменєл Деян Бобаль, а Кирила Симуновича, длугорочного дописователя зоз Суботици, Анамария Лендєр. Оленка Живкович, Оля Русковски, Лидия Вереш, Александра Лендєр Деянович, явяю ше зоз Керестура, Коцура, Дюрдьова и Вербасу. Жадаме и дописователя зоз Вуковарско-сримскей жупаниї, бо, нажаль, сотруднїцтво зоз Радио Сриємом зоз Републики Горватскей претаргнуте.

У 2024. року ше означи 75 роки Радио Нового Саду. Наш родзени дзень означиме зоз пригоднима прилогами. Окрем информативней програми, вистох, Радио новинох, дньовнїку, слухаче Радия можу слухац рижнородни емисиї за шицки смаки. Даєдни ше емитую од початку нашого радия, 29. новембра 1949. року: Културна панорама, Емисия за валал и Емисия за дзеци. Дзечнє слухана и вирска емисия „Хлїб наш насушни”, хтора пошвидко руши як нєзависна продукция. Ту: Дом и фамилия, Чувайме свой язик, Музика у шерцу, Ту и там, Европски горизонти, Войводянски тидзень, Спорт и рекреация, радио драмска програма, як и числени музични емисиї хтори презентую нашу музичну творчосц и наш скарб. Пририхтую их музични редакторе: Агнета Тимко Мудри, Татяна Колєсар Ґвоїч и Дюра Будински. Вони и часц фестивалу РТВ „Ружова заградка”, хтори нє лєм збогацує наш музични радио фонд, алє є и наш бренд.

Циль у Рускей редакциї задоволїц цо ширши круг наших слухачох нє лєм у Войводини, алє и ширше. Подписани протоколи о черанки емисийох медзи медиями у жеми и реґиону збогацую и промовую нашо радио програми на руским, русинским язику. Алє, то, як ше указало, найчежша часц роботи. Найдрагше руске слово то сотруднїцтво. Прето нам мило же уж шести рок наша Редакция сотрудзує зоз интернет радиом Rusyn FM зоз Словацкей Републики. А, жадане сотруднїцтво зоз колеґами Русинами у Радио Патриї, у Кошицох, у РТВ Словацкей, хторе зме розпочали, нє реализоване пре административни причини. Остава наздаванє же приду часи кед ше и тото витвори.

У тим року до пензиї одходза одвичательна редакторка Мария Тот, редакторка и лекторка София Николаєвич, и Владимир Римар, редактор з окремним доприношеньом. Роботу предлужую: помоцнїца одвичательного редактора Мирослава Даждиу и редакторе Наталия Дудаш, Саня Маркович, Саня Дивлякович, Александра Бучко, Владислава Гарди Костич, Ася Папуґа и Златко Колєсар, як и новинаре по дочасових контрактох: Оля Хома, Єлена Дудаш, Михаил Рамач, Борис Фейди, Лидия Костелник Василєвич, Тамара Балоґ и Ванеса Медєши. Жадаме тим котри предлужа информовац на габох радия по руски шмелосци и витирвалосци, голєм тельо кельо було при наших колеґох хтори ше 75 роки борели за радио по руски.