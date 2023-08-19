Цо нам перше нєстанє, нафта чи воздух? Єдно з интересантних питаньох цо сом нєдавно пречитала. Чи пресуша жридла нафти и ґазу, чи знїщиме Жемову атмосферу зоз згорйованьом тих горивох? Одвити на тоти питаня одредзую будучносц и завиша од наших нєшкайших становискох и поступкох.

Познати французки филозоф, антрополоґ и социолоґ Бруно Латур гварел же кажда война и шицки вибори у ствари битка у Велькей климатскей войни, а война у України одлучуюца битка у тим ґлобалним зраженю. Тоти питаня у основи шицких подзелєньох у ґлобалней заєднїци. Кажде политичне становиско, або културни попатрунок на швет виходзи з розличних одвитох на тоти питаня.

Война у України принєсла и велї други дружтвени феномени, а у нашей жеми формовали ше вельки дияспори Українцох и Русох, хтори медзи собу успишно сотрудзую и помагаю єдни другим. По Европи забранюю русийску литературу, музику, филми, цо цалком нє прилаплїве, а даґдзе заш лєм анґажую русийску академску популацию. З України сцекло медзи 11 и 15 милиони людзох, цо найвекши еґзодус вибеженцох нєшка у швеце.

Политика Европи нє ма прави одвит, анї прави способ одреаґовац на тото цо ше случує у України и цо приноши пошвидшано вше чежши пошлїдки. Зєдинєни нациї орґанизация без значеня и уплїву у тей хвильки, войско европских державох у служби НАТО пакта. Европски мировни процес нє иснує и лєм єден елемент ту опредзелює будучносц цалого швета, а то атомске оружиє.

Исную велї теориї о идеолоґиї войни у України, же то реваншистична империялистична война хтора ше водзи за прешлосц зоз цильом обновиц Совєтски Союз. Алє империялистични войни то войни за ресурси. У України нєт нїчого цо Русийска Федерация нє ма на своєй огромней териториї. Напроцив, з инвазию на Україну Русия страцела европске тарґовище за сибирску нафту и ґаз, а тераз ма проблеми з вивозом и на други тарґовища.

Русия ше нє бори лєм за свойо дакедишнї териториї. Вона ше бори за свойо загрожене тарґовище ресурсох. Климатски пременки загрожели руску тарґовину з нафту и ґазом. Єй традицийни купци европски держави, Япон и Китай поцагую ше з тей тарґовини, кажде на свой способ.

Юг Европи на боку жертвох шицких и прихильни є ґу миру и з Русами. Сивер Европи злєкнутши, можебуц и оправдано, винїмково балтицки держави. Молдавци и сушедство престрашени. Вше вецей оружия у України нє допринєше ришеню конфликта. Рахунок тей войни плациц будземе першенствено ми у Европи, алє и ширше.

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