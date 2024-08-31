Реалиста у портретох

Михайло Виславски народзени 1955. року у Дюрдьове. Закончел Класичну ґимназию малей семинариї у Риме. У живоце ше опробовал у велїх занїманьох. Прихильносц ґу уметносци мал ище одмалючка, а озбильнєйше почал мальовац кед го драга „одведла” до Италиї, дзе видзел малюнки котри инспировали його креативносц. У младосци му похасновало кед робел рок иконостаси и малюнки у ателєу у Новим Садзе у єдного уметнїка, а вєдно з нїм мальовал и икону над уходнима дзверми у Сербскей православней церкви у Руменки.

На Подобовей колониї ,,Еуфемия Гарди’’ активно участвує од 2019. року. Його роботи мож тиж видзиц и на виставох малюнкох з подобових колонийох. У рамикох Традицийней манифестациї ,,Днї валалу ̶ днї жита’’ отримана Подобова колония у Крущичу 2023. року, на хторей и вон участвовал. Михайло найчастейше хаснує олєйово фарби, алє мальовал и з акрилнима кед робел мурал у дзивковим обисцу, дзе мальовал пейзаж з Венециї.

Звичайно малює портрети, алє му цикави и пейзажи, а инспирую го тиж и фотоґрафиї Лїляни Еделински, котри преноши на малярске платно. Кед малює портрети, барз обраца увагу на деталї, бо є реалиста, и намага ше задумане и витвориц, та зна даєдну слику мальовац и по вецей мешаци. Як гвари, ма вельо наручене, а його малюнки прикрашую велї обисца у Руским Керестуре, Сриме, Словацкей, та и у Канади. Даєдни з визначних особох котри потераз намальовал то Михал Рамач, Юлиян Рамач Чамо, о. Михайло Малацко, о. Иґор Вовк, о. Юлиян Рац, o. Янко Колошняї, о. Владислав Рац, о. Владислав Варґа и ище велї други. Керестурскей Школи подаровал слику Святого Сави.

Мальованє му представя задовольство, воно го виполнює и опущує, а интензивно малює остатнї шейсц роки, одкеди є у пензиї. Як гвари, потераз нє мал самостойну виставу, алє би ю любел мац єдного дня, и наздава ше же ше му то и поспиши.