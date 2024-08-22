Реґресованє путованя штредньошколцом

КУЛА – Оддзелєнє за дружтвени дїялноси Општинскей управи Кула розписало Конкурс за витворйованє права на реґресованє трошкох путованя школяром штреднїх школох. Конкурс отворени по 6. септембер.

Право на часточне надополнєнє трошкох маю школяре штреднїх школох котри маю пребуванє на теритириї Општини Кула, и порядни су школяре у школох у других городох Войводини лєбо Беоґраду.

Право на 100 одсто реґресованє маю школяре з фамелийох цо примаю социялну пенєжну помоц, самохраних родичох, школяре без родительского стараня, треце и кажде шлїдуюце дзецко у фамелиї, и школяре з ромских фамелийох.

О потребней документациї за конкурованє, школяре ше можу информовац на сайту Општини kula.rs на линку Конкурси.

Школяре котри путую до даєдней зоз штреднїх школох на териториї кулскей општини маю право на 100 одсто реґресу за драгово трошки, и вони нє подноша документацию, алє списки таких школярох даваю школи.