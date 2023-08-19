Реґресованє пребуваня другонародзених дзецох

КУЛА – Снователь предшколскей установи ПУ „Бамби” з Кули, Општина Кула, тих дньох пририхтує нову миру потримовки фамeлийом зоз дзецми котра ше одноши на возрoст дзецох у тей установи. То реґресоване пребуванє у дзецинскей заградки другородзеним дзецом у фамелиї.

Мира обявена кед 16. авґуста Општину, та и ПУ Бамби, нащивела министерка Министерства за старанє о фамелиї и демоґрафию Дария Кисич, а будзе витворена у рамикох нового проєкту Општини котри вредзи вецей як 15 милиони динари, а потримало го тото Министерство.

По початок нового школского року, Општина одлучи у яким проценту будзе реґресованe пребуванє другонародзеного дзецка у предшколскей установи, та то попри других мирох значна помоц родичом и фамелийом у тим сеґменту.