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Реґресованє пребуваня другонародзених дзецох

автор М. Афич, фото: kula.rs
автор М. Афич, фото: kula.rs 48 Опатрене

КУЛА – Снователь предшколскей установи ПУ „Бамби” з Кули, Општина Кула, тих дньох пририхтує нову миру потримовки фамeлийом зоз дзецми котра ше одноши на возрoст дзецох у тей установи. То реґресоване пребуванє у дзецинскей заградки другородзеним дзецом у фамелиї.

Мира обявена кед 16. авґуста Општину, та и ПУ Бамби, нащивела министерка Министерства за старанє о фамелиї и демоґрафию Дария Кисич, а будзе витворена у рамикох нового проєкту Општини котри вредзи вецей як 15 милиони динари, а потримало го тото Министерство.

По початок нового школского року, Општина одлучи у яким проценту будзе реґресованe пребуванє другонародзеного дзецка у предшколскей установи, та то попри других мирох значна помоц родичом и фамелийом у тим сеґменту.

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