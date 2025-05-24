Реколекциї за монахох Василиянох

КРАСНИ БРОД (СЛОВАЦКА) – У Красним Броду, нєдалєко од Медзилаборцох у Словацкей, у василиянским манастире од 11. по 16. май одбули ше реколекциї т.є. духовна обнова за єромонахох Василиянох Словацкей провинциї, котру отримал єромонах Дамян Кича ЧСВВ.

О. Кича парох у нашей грекокатолїцкей парохиї у Кули дзе ше находзи и манастир за монахох Василиянох котри єдини у Сербиї и припада до тей Словацкей провинциї.

У реколекцийох участвовали протоигумен манастира у Красним Броду, Володимир Седлачек ЧСВВ, потим о. Метод М. Биланчик ЧСВВ, о. Теодор Кост ЧСВВ, о. Йосафат Ш. Луцак ЧСВВ, о. Маркиян М. Ґрешко ЧСВВ, о. Антоний В. Турчаник ЧСВВ и о. Петро П. Халько ЧСВВ, а оправдано нє були присутни ище двоме монахи з тей провинциї.