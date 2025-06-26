Почала реконструкция Ґимназиї у Вербаше

ВЕРБАС – Министер за явни укладаня Дарко Ґлишич обишол вчера роботи на реконструкциї Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше, вєдно зоз предсидательом општини Вербас Миланом Ґлушцом.

Министер Ґлишич гварел з тей нагоди, по законченю роботох за котри видвоєне 188 милиони динари, тота образовна установа будзе на найлєпши способ представяц Вербас.

По його словох, обчекує ше же роботи буду закончени у другим полрочю шлїдуюцого року, а реализация того проєкту почала пошвидко после схадзки у Вербаше у децембру.

За реконструкцию Ґимназиї видвоєне 188 милиони динари, за опреманє обєкту и за партерну часц, понеже вона ма вецейнїсте значенє прето же ше хаснує за отримованє рижних турнирох и святочносцох.

Предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац гварел же то барз значна инвестиция за општину Вербас, понеже слово о установи котра наполнєла 216 роки и єдна є зоз найстарших ґимназийох у Сербиї.