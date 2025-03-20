Схадзка о реконструкциї велького парку у Кули

КУЛА – У шветочней сали Општини Кула, отримани явни консултациї и информативна схадзка о роботох на ушорйованю и реконструкциї велького парку у Кули.

Будовательни инжинєре, инжинєре лєсарства и пейзажней архитектури одвитовали на питаня и бешедовали зоз заинтересованима гражданами и представнїками цивилного дружтва и политичних орґанизацийох о важних питаньох вязани за спомнуту реконструкцию.

На схадзки, углавним бешедоване о ожелєньованю парка и заменьованю древкох як и о анализованю у яким стану желєнїдло.

Ґу тому, прилапени и нови ришеня, як цо поставянє чопа за воду, а дискутоване и о випатрунку лавочкох и фонтани.

Реконструкция, часц Проєкту розвою локалней инфраструктури и институционалного змоцньованя локалней самоуправи (LIID). Финансийно ю потримує Шветова банка и Французка аґенция за розвой, а инвеститор Општина Кула.