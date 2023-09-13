Реконструкция старого будинку Полициї у Кули

КУЛА – Покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Драґана Милошевич и предсидатель општини Кули Дамян Милянич, пондзелок 11. септембра подписали Контракт о финансованю проєкту „Реконструкция, добудов, адаптация, пренаменка и енерґетска санация будуцого будинку Музею и Городскей библиотеки у Кули”.

Вредносц инвестициї коло два милиони евра, а єй окремна значносц у тим же културни институциї у Кули конєчно буду мац свойо просториї, з оглядом же ше до нїх децениями нє укладало.

У дакедишнїм будинку Полициї, як наявене, буду змесцени Музей, Городска библиотека, хтора пред 15 роками згорела и од теди нє ма свойо просториї, часц простору будзе опредзелєни и за Музичну школу и нєвладово орґанизациї хтори ту найду простор за свойо функционованє и змесценє, а средства за санацию старого будинку Полициї обезпечени зоз ребалансом буджету АП Войводини за 2023. рок.

На обєкту пошвидко почнє перша фаза роботох, а законченє цалого проєкту обчекує ше шлїдуюцого року.