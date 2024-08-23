Реконструция у школским дворе

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, од конца юлия роби ше на другей часци реконструкциї школского двора котри тиж будзе прекрити зоз бехатон коцками, место дотирвалого бетону.

За тоту намену Школа у юнию достала 3,3 милиони динари на конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци. То будзе друга фаза реконструкциї двора зоз бехатоном, и буду поробени коло 250 квадратни метери. Най здогаднєме, у першей фази, влєце 2022. року бетон заменєни з бехатоном у часци двора опрез бини, а по словох директорки, нарок би требал буц докончени цали двор.

Як нам гварела директорка Наталия Будинскова, реконструкция школского двора ма буц готова по початок нового школского року. Попри тим, у школи тих дньох конча ше и други порядни роботи на отримованю.