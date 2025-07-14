Реконструкция Велького парку при концу

КУЛА – Як пияток обявене, роботи на реконструкциї Велького парку у Кули, опрез будинку Дома здравя, уж у закончуюцей фази. Почало поставянє мобилияру у дзецинскей часци парку, уж вилята подлога за фонтану, а позакончовани и други векши роботи на водоводних и електричних инсталацийох.

Наявене же желєна поверхносц будзе векша як цо була скорей реконструкциї, медзитим значно редуковане число древох. Гоч локални власци першобутно обецовали же ше древа нє будзе виберац, окрем тих котри загрожую безпечносц. Потим на трибини за гражданох дата обецунка же ше место каждого древа посадза три нови младнїки. Медзитим, велї древа були очкодовани и пре саму реконструкцию та, як Рутенпрес нєурядово дознава, виняти коло 50 стебла, а цо видно и на терену. Посадзени и нови тророчни младнїки.

З оглядом же часц проєкту реконструкциї и улїца Дюру Струґара, ту виняти цали шор древох котри локалне еколоґийне здруженє попробовало пресадзиц на другу локацию. У тей улїци заменєна гидрантска мрежа, и преляти нови асфалт на драги и паркинґох.

Реконструкция парку предвидзена зоз тогорочним буджетом Општини Кула, дзе за тоту наменку видвоєни 162 миони 976 тисячи динари. Як стої на инфо табли, робота розпочата 8. януара, а плановане же будзе закончена за 120 роботни днї. Тих дньох, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, у вияви за медиї потолковал же ше термин за законченє роботох предлужує лєм за 30 днї, пре дзепоєдни дополнююци роботи.