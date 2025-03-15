Подписани контракт о реконструкциї вербаскей Ґимназиї

ВЕРБАС – Министер за явни укладаня Дарко Ґлишич, предсидатель општини Вербас и представнїк окончователя роботох Душан Иванович подписали контракт о окончованю будовательних роботох на реконструкциї Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше, єдней з трох найстарших ґимназийох у Сербиї.

Зоз проєктом предвидзена реконструкция будинку за котру видвоєне 188 милиони динари.

Министер Ґлишич наведол же вери же тот проєкт будзе закончени у наиходзацих шейсцох мешацох. По його словох, план же би ше пошорело учальнї, кабинети, физкултурну салу, же би ше обезпечело найлєпши условия за роботу школяром и професором у, як гварел, модерним образовним обєкту у школским 2025/2026. року.

Предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац подзековал министрови Ґлишичови и його сотруднїком же, як наведол, мали порозуменя и нашли можлївосц помогнуц же би ше ришело проблем зоз тим капиталним укладаньом до образованя и до школскей инфраструктури. Як гварел, слово о барз важней и озбильней инвестициї за општину Вербас и шицких єй жительох.