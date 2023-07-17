Рекордна нащива на базенох

КУЛА – По горуцих лєтних дньох велї ошвиженє находза на базену. У општини Кула зазначена рекордна нащивеносц купачох на базенох.

Општина Кула ше може похвалїц же ма попри Спортского центру и базена у Кули, и базен у Червинки. Вон нє у општинским власнїцтве, алє го вона достава каждого року без закупу, и укладаю средства до реновираня и отримованя кед сезона купаня.

Попри тих двох базенох, єст ище и базени у Руским Керестуре и на Малим Стапару.

Кулски базен роби у полним капацитету, зоз шицкима змистами як и прешлого року – ноцне купанє, школа плїваня, одбойка на писку и ище други додатни змисти котри лєм буду орґанизовани.

Роботни чац базена у Кули, през тидзень од 10 до 18 годзин, док през викенд роби од 10 до 19 годзин. Цена уходнїци за одроснутих 200 динари, дзеци од 7 по 14 роки плаца 100 динари, а за дзеци до 7 роки уход задармо.

Роботни час базена у Червинки, кажди дзень од 10 до 18 годзин. У сезони купаня, орґанизує ше рижни културни и спортски манифестациї, а попри того єст и терени за кошарку и одбойку. За безпечносц купачох анґажовани професийни ратоваче, котри на базену тримаю и школу плїваня и курс за усовершованє технїки плїваня.

Цена уходнїци 130 динари, док цена сезонскей карти 3.250 динари.