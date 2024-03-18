Рекреативки були на Фрушкей гори

НОВИ САД – Рекреативки и їх товаришки зоз ґрупи Рекреация за жени з Руского Керестура всоботу 16. марца були на єднодньовим вилєту на Фрушкей гори и Петроварадинскей твердинї, а було их 50.

Рекреативки попри порядних тренинґох три раз до тижня, кажди мешац одходза и на вилєти, та всоботу нащивели Фрушку гору и на рендлаби препешачели 11 километри. Нащивели и манастири Нове и Старе Хопово, а на Ириґским вецну памятнїк шлєбоди.

Вилєт закончели на Петроварадинскей твердинї, а вон бул и едукативни понеже велї подробносци о шицких нащивених местох як и о Новим Садзе им пренєсол туристични водзач Боро Велькович. Вилєт орґанизовала Лїляна Еделински котра и водзи тренинґи рекреативкох.

Рекреативки уж маю виплановани вилєти по юний, та у априлу пойду до Темишвару у Румуниї, у маю и юнию до Мадярскей перше до Ботанїцкей загради у Сарвашу, а потим до Акваполису у Сеґедину. Ґу рекреативком ше можу придружиц и други заинтересовани.