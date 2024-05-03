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РЕМ: Зацмице екрани

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БЕОҐРАД – Реґулаторне цело за електронски медиї поволало даватетельох медийских услугох же би на рочнїци масовних забойствох у Основней школи „Владислав Рибникар” и валалох Дубона и Мале Орашє зацмели екран, односно застановели програму на єдну минуту зоз текстом „3. и 4. май 2023. Паметаме”.

Реґулаторне цело поволало медиї же би програму застановели 3. мая на 8:41 годзин и 4. мая на 22:32 годзин.

Мултидисциплинарни тим поволал редакторох, новинарох и других медийских роботнїкох же би допринєсли достоїнственому означованю першей рочнїци масовного забойства у школи „Владислав Рибникар” почитуюци професийни и етични стандарди новинарства и обвисцованя.

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