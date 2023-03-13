Реновирани Огньогасни дом у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Прешли рок новоораховским огньогасцом бул успишни – од лєта по єшень зоз средствох месного самодоприносу оправени будинок Добродзечного огньогасного дому, хтори бул руиновани, окреме закрице барз премакало, та и од нука и од вонка мури були очкодовани. За тоту намену потрошени 1.230.000 динари.

Оправене закрице, пременєни черепи и дотирвали лати и греди, положени нови циви же би нє чурело по будинку. Тиж так пременєни и облаки, нука дзвери, пооправяни тоалети, побилєне и нука и вонка. Остало пременїц цегелки у дружтвеней сали, алє то барз велька квадратура, та тота робота почека.

Огньогасне дружтво у Орахове основане 1948. року и найстарше є цивилне дружтво у валалє. За ньго по нєшка вязани велї жителє валала, ту добродзечнє робя, а 12 добродзечни огньогасци хтори обучени вше на помоци, а у валалє окрем тих обучених 12 огньогасцох єст ище тельо тих хтори активни. У валалє ше ровно едукує младих, дзеци же би прилюбели тоту гуману роботу. Нєдавно за скоро 40 дзеци порихтана обука, а коло 10 з нїх прилапели же буду огньогасни подросток.