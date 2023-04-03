НИШ – Републичне змаганє у шаху на котрим участвовали и двоме школяре зоз Руского Керестура, отримане 1. априла у Нишу.

Попри вельо учашнїкох и моцней конкуренциї, Тони Орос зоз 6. класи завжал 31. место од 58 учашнїкох, док Андрей Провчи зоз 7. класи завжал 20 место од тиж 58 учашнїкох.

По словох наставнїка Зденка Шомодїя, змаганє було напарте и длуго тирвало, бо було вельо учашнїкох, вистали барз, алє на концу були задовольни.

Републичне змаганє у шаху котре отримане у Нишу, организовали Министерство просвити и Шаховски союз Сербиї, а домашнї була школа ОШ „Душан Радович” зоз Нишу.