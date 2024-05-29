Републичне зоз сербского язика як нємацеринского

СТАРА ПАЗОВА – На Републичним змаганю зоз сербского язика як нємацеринского 26. мая у ОШ „Герой Янко Чмелик”, участвовали и школяре седмей и осмей класи ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Од 93 школярох 8. класох Алекса Сопка завжал штварте место зоз 80% посцигнутих бодох, Теодор Штранґар 5. место 75%, а Емилия Мудри 6. место и 70%.

Змагали ше и два школярки зоз 7. класи, а то Мая Надь и Валентина Гарди, а за змаганє их пририхтовала наставнїца Мария Балїнт.

На цалим змаганю було шицкого 220 школярох и 100 наставнїкох, а треба надпомнуц же уж други рок як ше у тей ґрупи вєдно зоз школярами славянских меншинох змагаю и школяре зоз рашкого округу. Вони и того року посцигли найвисши места.