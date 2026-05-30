НОВИ САД – На соботу, 30. мая у Синаґоґи (Єврейска 11, Нови Сад) будзе отримана Ревия новосадских хорох.

На музичним вечаре участвовац буду Мишани хор ДС Кредарица Нови Сад, Хор Єврейскей општини Нови Сад Хашира, Хлоска шпивацка ґрупа Фантє, ДС Кредарица Нови Сад, Версе поп&еверґрин хор (Verse pop & evergreen choir), Хор Новосадски шмизли, Хор ГКПД Єлачич Петроварадин, Хор Конкатедралней грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла Нови Сад.

Концерт потримали Єврейска општина Нови Сад, Дружтво Словенцох Кредарица Нови Сад, Канцелария Влади Републики Словениї за Словенцох у дияспори и Музична младеж Нового Саду.