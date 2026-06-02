НОВИ САД – У Новосадскей синаґоґи всоботу вечар, 30. мая, отримане ревиялне стретнуце новосадских хорох на хторим ше зишли любителє мизики, а окреме хорского шпиваня.

Пред полну Синаґоґу наступели Хор Конкатедралней грекокатолїцкей церкви св. Петра и Павла з Нового Саду, хор Горватского културно-просвитного дружтва ГКПД Єлачич з Петроварадину, поп и еверґрин хор Версе, Хлопска шпивацка ґрупа Фантє, ДС Кредарица Нови Сад, хор Єврейскей општини Нови Сад Хашира и мишани хор ДС Кредарица з Нового Саду.

Публика того вечара пред собу мала богати и рижнородни репертоар, од церковних композицийох и часцох литурґиї византийского обряду прейґ традицийних горватских, словенских и єврейских нумерох по сучасну домашню и странску поп и еверґрин музику.

Полна сала Новосадскей синаґоґи и атмосфера под час концерта потвердзели вельку заинтересованосц публики за хорску музику и таки културни збуваня.

Орґанизатор ревиялного стретнуца було Дружтво Словенцох Кредарица з Нового Саду и маестро Борут Павлич як идейни ношитель того проєкту хтори потримали Єврейска општина Нови Сад, Канцелария Влади Републики Словениї за Словенцох у дияспори и Музична омладина Нового Саду.