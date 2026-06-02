КултураРутенпресТексти

Ревиялне стретнуце новосадских хорох

автор С. Фейса
автор С. Фейса

НОВИ САД – У Новосадскей синаґоґи всоботу вечар, 30. мая, отримане ревиялне стретнуце новосадских хорох на хторим ше зишли любителє мизики, а окреме хорского шпиваня.

Пред полну Синаґоґу наступели Хор Конкатедралней грекокатолїцкей церкви св. Петра и Павла з Нового Саду, хор Горватского културно-просвитного дружтва ГКПД Єлачич з Петроварадину, поп и еверґрин хор Версе, Хлопска шпивацка ґрупа Фантє, ДС Кредарица Нови Сад, хор Єврейскей општини Нови Сад Хашира и мишани хор ДС Кредарица з Нового Саду.

Публика того вечара пред собу мала богати и рижнородни репертоар, од церковних композицийох и часцох литурґиї византийского обряду прейґ традицийних горватских, словенских и єврейских нумерох по сучасну домашню и странску поп и еверґрин музику.

Полна сала Новосадскей синаґоґи и атмосфера под час концерта потвердзели вельку заинтересованосц публики за хорску музику и таки културни збуваня.

Орґанизатор ревиялного стретнуца було Дружтво Словенцох Кредарица з Нового Саду и маестро Борут Павлич як идейни ношитель того проєкту хтори потримали Єврейска општина Нови Сад, Канцелария Влади Републики Словениї за Словенцох у дияспори и Музична омладина Нового Саду.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Новинарови Руского слова нєдошлєбодзене присуство на схадзки СО...

Одбор за културу предложел розподзельованє средствох зоз Покраїни

Розписани Конкурс за проєкти младих

Руснаци на Интернационалним фестивалу у Чаню

РКЦ на X стретнуцу фолклорашох у Зворнику