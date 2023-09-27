Рибаре отримали змаганє у лапаню риби на фидер

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, внєдзелю 24. септембра, по треци раз у Руским Керестуре на рибалове „Еделинскиˮ отримане змаганє у лапаню риби на фидер, под назву „Nytro method feeder kupˮ на хторим, окрем рибарох преважно зоз рижних местох з Войводини участвовали и змагателє зоз Горватскей и Босни.

На змаганю участвовали вкупно 26 искусни рибаре, подзелєни до двох секторох, а у каждим ше медзисобу змагали по 13-ецеро учашнїки.

У першим секторе, перше место достал Драґан Чаркич зоз Зренянину, а зоз уловом од 49,39 кили потим Деян Палєнкаш зоз Каравукова хтори влапел 41,8 кили риби, док треце место освоєл Иґор Черимович зоз Нового Милошева, а зоз вкупним уловом од 31,08 кили.

У другим секторе найлєпше ше указал Бранислав Брунер зоз валалу Вера з Горватскей, а зоз вкупним уловом од 31,99 кили, потим други бул Боян Бошняк зоз Зомбору хтори мал вкупни улов од 31,91 килу, док треце место освоєл Стеван Чернох зоз Нового Саду хтори влапел 31,26 кили риби.

Першим тром змагательом, з обидвох секторох, подзелєни медалї и робни награди у форми рибарскей опреми, та наградни фонд виношел коло 70.000 динари.

После змаганя, мераня риби и додзельованя наградох, у кафичу „Мала Оазаˮ за учашнїкох бул пририхтани полудзенок зоз пригодним друженьом.

Змаганє орґанизовали Милан Ковачевич з Руского Керестура и Иґор Дуґанджия з Нового Саду.