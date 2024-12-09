Рибарска писта посипана зоз зрипаним асфалтом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рибарска писта у Руским Керестуре достанє нови зрипани асфалт у длужини од коло 650 метери, од моста по базен, а єдна часц того будовательного материялу посипана у роботней акциї, всоботу 7. децембра.

Материял достати од оструганого асфалту хтори ше знїмало кед ше нєдавно адаптовало драгу у улїцу Маршала Тита у Керестуре.

Општина Кула теди купела 300 кубики того материялу, хтори наменєни праве за тоту рибарску писту, док ше 100 кубики похаснує за правенє помоцней дражки на Гиподроме.

У роботней акциї участвовали члени рибарского здруженя „Колякˮ, домашнї огньогасци и волонтере поєдинци хтори вше дзечни помогнуц ушориц валал, а роботну акцию орґанизовала Месна заєднїца. Од механїзациї хасновало ше штири трактори зоз киперками за превоз зрипаного асфалту, и два баґери.

Єдна часц того преходу поробена, док ше другу часц одроби на шлїдуюцу соботу, а по законченю, як наявел секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, тота часц будзе заварта за чежки превозки, та ше на нїх годно приходзиц лєм по горнїм бенту.

Роботна акция тирвала од 9 по 15 годзин, кед за волонтерох у пензионерским доме бул обезпечени коньски паприґаш.