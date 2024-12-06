Трошителє вимагаю транспарентносц у продукциї поживи, глєдаю информациї о походзеню, безпечносци и отримовносци продуктох, цо у остатнї час приведло до векшей популарносци локалних продуктох, орґанскей поживи и продуктох з ясну еколоґийну етикету

Актуелна Стратеґия польопривреди престава з концом 2024. року, а нова Стратеґия польопривреди и руралного розвою, хтора треба же би була принєшена, облапи период од 2025‒2032. рок и мала би дац стратеґийни напрямки розвою польопривредно-поживового сектора и руралного розвою у наиходзацих осем рокох.

Спред Министерства польопривреди у септембру обявене же формована Роботна ґрупа за координованє виробки прилогох стратеґиї, з основним задатком же би координовала и активно участвовала у евалуациї ефектох и вреднованю резултатох постояцей стратеґиї и же би активно участвовала у виробки предлогу новей Стратеґиї, и оможлївела ефикасне обезпечованенє податкох и информацийох нєобходних за сполньованє тих задаткох.

У складзе зоз роботним планом Министерства, пририхтує ше и Стратеґийни рамик. Обявене же ше пришло по виробок прелиминарней анализи хтора укаже предносци и нєдостатки, як и анализи потребох, хтори буду основа за виробок основного Стратеґийного рамика. Прелиминарна верзия мала би дефиновац визию, приоритетни подруча интервенциї, общи и окремни цилї, а наявене же шицко будзе предмет консултацийох зоз здруженями польопривреднїкох и фахову явносцу.

Затераз ище до явносци нє сцигла информация у хторей фази виробок новей Стратеґиї, окрем же под час протестох польопривреднїкох їх представнїки глєдали же би здруженя польопривреднїкох мали учасц у приношеню новей стратеґиї и то и уписане до Спорозуменя здруженьох польопривреднїкох з Министерством польопривреди.

Кед прилапйована предходна Стратеґия 2014‒2024. гварене же циль приношеня такого документу рост вкупней польопривредней продукциї, обезпечованє стабилних и длугорочних приходох и жридлох финансованя польопривреднїкох, технїчно-технолоґийне унапредзенє сектора и вибудов европского модела польопривреди з полним уважованьом националних обставинох и приоритетох у аґрару. Вельо того зробене, алє статкарство драстично зменшане, а у землєдїлству у остатнїх рокох єст вельки чкоди од климатских пременкох и проблемох на ґлобални тарґовищу цо озбильно загрожує наш поживови суверенитет и еґзистенцию каждого польопривеного продукователя, бо у польопривреди скоро же анї нєт профиту.

У остатнєй децениї у аґрару ше случели даскельо ключни тренди, хтори треба же би були вжати до огляду при виробки новей Стратеґиї польопривреди. Насампредз диґитализация. Польопривреднїки вше вецей хасную технолоґию, мудри телефони, софтверски ришеня и ҐПС (GPS) технолоґиї за звекшанє ефикасносци и урожайох, нпр. применьованє прецизного наводньованя, апликациї за управянє и технолоґийни алати. Тиж польопривреда ше вше баржей зочує зоз климатскима пременками, як цо суша, вилїви, високи температури, суперкелийни бурї, цо вплївує на урожай и стабилносц тарґовища. Попри тим, єст намаганє прилагодзиц ше ґу тим пременком з уводзеньом нових праксох, як цо отримуюца польопривреда, менше хаснованє пестицидох, потримовка орґанскей и реґенеративней продукциї, хаснованє обновююцих жридлох енерґиї и очуванє жеми за длугорочну продукцию.

Вшелїяк же у будуцей Стратеґиї як тема треба же би була заступена и пременка способу костираня жительства. Трошителє сцу знац и вимагаю транспарентносц у продукциї поживи, глєдаю информациї о походзеню, безпечносци и отримовносци продуктох, цо у остатнїм чаше приведло до векшей популарносци локалних продуктох, орґанскей поживи продуктох з ясну еколоґийну етикету.

Муши ше вжац до огляду податки з остатнього попису жительох и маєтку, хтори указал вецей неґативни тренди и прави стан у нашим аґрару. На кратко, попис указал же просекове польопривредней ґаздовство у нашей жеми обрабя 6,4 гектари, ма єдного буячка, пейц швинї, три овци, 43 фалати живини и три кошнїци з пчолами. Людзе хтори ше занїмаю з польопривреду у просеку маю 60 роки, а лєм кажди єденасти ношитель ґаздовства младши од 40 роки.

Шицко то будзе вплївовац на сектор польопривреди у наиходзацей децениї, а мири хтори принєше нова Сратеґия польопривреди и руралного розвою требали би застановиц препаданє нашей польопрвреди и обезпечиц длугорочни просперитет у тей обласци.