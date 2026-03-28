Рихта ше преславу 80-рочнїци

НОВЕ ОРАХОВО – Орґанизацийни одбор за преславу 80-рочнїци приселєня Руснацох до Нового Орахова прешлого тижня мал догварку на хторей предшедовала предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш, а присуствовали члени дружтва и о. Владислав Рац.

Догварене же преслава Манифестациї 13. май, будзе два днї – пияток, 15. мая на 19:30 годзин почнє рок концерт ветеранох, а на соботу на 9 годзин бициґлисти ше руша зоз Руского Керестура до Нового Орахова, дзе плановане же сцигню коло 13 годзин.

На 17 годин будзе Служба Божа хтору будзе служиц о. Владислав Рац зоз госцуюцима священїками, а на 19:30 годзин будзе святочни концерт зоз хторим ше означи 80-рочнїца приселєня Руснацох зоз Руского Керестура до Нового Орахова. После будзе вечера и друженє.

Як наглашене за тоту нагоду ше рихта маїци, беджи и други материял хтори промовує тот ювилей. Преславу финансийно помогнє Општина Бачка Тополя, Национални совит Руснацох, а конкуроване и до Покраїнского секретарияту за културу.