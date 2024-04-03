Рихта ше терен за стабилизацию асфалту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботи на реконструкциї драги Руски Керестур–Крущич у цеку, а хвильково су у фази рихтаня терену за стабилизацию асфалту.

Пририхтованя за стабилизацию почали прешлого тижня, кед ше зомлєло глїну и вельки каменї хтори були посипани на потерашнєй калдерми.

Хвильково ше роби на стабилизациї терену, хтору потерашня калдерма нє мала, прецо приходзело до швидшого препаданя, а после оконченей стабилизациї, хтора будзе тирвац коло два тижнї, будзе виляте нове пасмо асфалту.

Спомнути метод роботи обезпечи квалитетнєйшу и длуготирвацшу драгу од центру, односно од улїци Марашала Тита, по конєц Русинскей.