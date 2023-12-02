РИК утвердзела збирну виберанкову лїстину

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РИК), 1. децембра утвердзела Збирну виберанкову лїстину кандидатох за участвованє на парламентарних виберанкох 17. децембра на хторей 18 виберанково лїстини.

За парламентарни виберанки преглашени шлїдуюци лїстини:

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Сербия нє шме стануц,

2. ИВИЦА ДАЧИЧ – ПРЕМИЄР СЕРБИЇ,

3. ДР ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

4. МИЛИЦА ДЮРДЄВИЧ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЧ – НАЦИОНАЛНЕ ЗБЕРАНЄ – ДЕРЖАВОТВОРНА МОЦ – Сербска странка Завитнїки – Сербски рух Двери

5. ДР МИЛОШ ЙОВАНОВИЧ – НАДЇЯ ЗА СЕРБИЮ – Сербска коалиция НАДЇЯ – Национално демократска странка Сербиї (Нови ДСС) – Рух обнови Кральовини Сербиї (ПОКС) – Воїслав Михаилович

6. СОЮЗ ВОЙВОДЯНСКИХ МАДЯРОХ – за нашого предсидателя, за нашу заєднїцу, за будучносц

7. СЕРБИЯ ПРОЦИВ НАСИЛСТВА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЧ – МАРИНИКА ТЕПИЧ (СТРАНКА ШЛЕБОДИ И ПРАВДИ, НАРОДНИ РУХ СЕРБИЇ, ЖЕЛЄНО-ЛЇВИ ФРОНТ, НЄ ДАВМЕ БЕОҐРАД, ЕКОЛОҐИЙНЕ ПОВСТАНЄ – ЧУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, РУХ ШЛЄБОДНИХ ГРАЖДАНОХ, СЕРБИЯ ЦЕНТЕР, ВЄДНО, РУХ ЗА ПРЕОБРАЦЕНЄ, ЗДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СЕРБИЇ „ЗЛОГА”, НОВА ТВАР СЕРБИЇ)

8. УСАМЕ ЗУКОРЛИЧ – ЗЄДИНЄНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДИ И ПОМИРЕНЯ – БОШНЯЦИ САНДЖАКУ, ТОМИСЛАВ ЖИҐМАНОВ – ДЕМОКРАТСКИ СОЮЗ ГОРВАТОХ У ВОЙВОДИНИ

9. СДА Санджаку – Др Сулейман Уґлянин

10. ВЄДНО ЗА БУДУЧНОСЦ И РОЗВОЙ – КОАЛИЦИЯ ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЮ

11. НАРОДНА СТРАНКА – СИҐУРНИ ВИБОР. ОЗБИЛЬНИ ЛЮДЗЕ – ВУК ЄРЕМИЧ, ДР САНДА РАШКОВИЧ ИВИЧ, СИНИША КОВАЧЕВИЧ, ВЛАДИМИР ҐАЇЧ, МАРИНА ЛИПОВАЦ ТАНАСКОВИЧ

12. Саша Радулович (Досц було – СБ) – Борис Тадич (Социялдемократска странка – СДС) – Ана Пеїч (Одняти беби) – Добре рано Сербийо

13. „ПОЛИТИЧНА БОРБА АЛБАНЦОХ ШЕ ПРЕДЛУЖУЄ – ШАИП КАМБЕРИ”

14. „МИ – ГЛАС З НАРОДУ, проф. др Бранимир Несторович”

15. СЕРБИЯ НА ЗАХОДЗЕ – Зоран Вулетич – Неманя Милошевич – НАЙ ШЕ ФАХ ПИТА – Владимир Ковачевич

16. РУСИЙСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ

17. ЧЕДОМИР ЙОВАНОВИЧ – МУШИ ИНШАК

18. АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – ЗЄДИНЄНА ДОЛЇНА

Вибера ше 250 посланїкох хторим мандат будзе тирвац штири роки.