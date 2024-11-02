Римокатолїцки вирни у Коцуре преславели Кирбай

КОЦУР – У Римокатолїцкей церкви Шицки святи у Коцуре пияток, 1. новембра означени Кирбай, швето Шицких святих. Числени вирни того святочного дня присуствовали на Служби Божей.

Кирбайску Службу Божу на 11 годзин служели домашнї, управитель, о. Карло Сабадї, декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, як и парох и декан о. Тибор Жунї зоз Србобрану. Святочносц того швета возвелїчана зоз молитву и шпивом присутних вирних. Як то и обичай у коцурскей римокатолїцкей церкви, Служба Божа служена на мадярским и горватским язику.

Коцурски парохиянє и того року на швето Шицких святих на гробох своїх милих покойних, на шицких валалских теметовох, палєли швички. Тот обичай превжали шицки валалчанє, та попри вирних римокатолїкох, швички палєли и вирни на гробох покойних и на грекокатолїцким и на православним теметове.